Внутри денег не было.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Казани. Молодой человек обвиняется в краже, сообщает прокуратура Татарстана.

Парню в ноябре 2025 года позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Звонивший напугал молодого человека тем, что мошенники якобы пытаются совершить в отношении него преступление. Чтобы не дать сделать это, горожанину посоветовали снять ограничение на самозапрет на получение кредитов в «Госуслугах» и подать заявки на кредиты.

Казанец так и сделал, однако банки отказались предоставить ему заем. Затем «сотрудник ФСБ» приказал молодому человеку забрать сейф в доме в деревне Боровое Матюшино, отправив ему фотографии дома, сейфа, пароля от ворот и места, где лежит ключ от входной двери, и предоставив автомобиль каршеринга.

Украденный сейф парень привез домой, где его и задержали сотрудники полиции. Сейф стоимостью 300 тысяч рублей оказался пустым. Его вернули потерпевшей.

Ранее в Казани поймали мужчину, укравшего аккумулятор от велосипеда. Курьер оставил устройство в ячейке для хранения и ненадолго отошел, однако по возвращении камера была уже пуста.

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