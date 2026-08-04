Происшествия
4 августа 23:51
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«Вечерняя Казань»

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Казанца осудят за кражу пустого сейфа из частного дома

Внутри денег не было.

Казанца осудят за кражу пустого сейфа из частного дома

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Казани. Молодой человек обвиняется в краже, сообщает прокуратура Татарстана. 

Парню в ноябре 2025 года позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Звонивший напугал молодого человека тем, что мошенники якобы пытаются совершить в отношении него преступление. Чтобы не дать сделать это, горожанину посоветовали снять ограничение на самозапрет на получение кредитов в «Госуслугах» и подать заявки на кредиты.  

Казанец так и сделал, однако банки отказались предоставить ему заем. Затем  «сотрудник ФСБ» приказал молодому человеку забрать сейф в доме в деревне Боровое Матюшино,  отправив ему фотографии дома, сейфа, пароля от ворот и места, где лежит ключ от входной двери, и предоставив автомобиль каршеринга.  

Украденный сейф парень привез домой, где его и задержали сотрудники полиции. Сейф стоимостью 300 тысяч рублей оказался пустым. Его вернули потерпевшей.

Ранее в Казани поймали мужчину, укравшего аккумулятор от велосипеда. Курьер оставил устройство в ячейке для хранения и ненадолго отошел, однако по возвращении камера была уже пуста.

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