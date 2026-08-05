Происшествия
5 августа 00:49
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«Вечерняя Казань»

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На глаза сотрудникам ГАИ Казани попался ролик с дрифтером

Водитель иномарки резвился на парковке.

На глаза сотрудникам ГАИ Казани попался ролик с дрифтером

Автор фото: скриншот видео

В социальных сетях появился ролик, на котором водитель автомобиля Kia дрифтует на парковке Казанского цирка. Видео привлекло внимание сотрудников  Управления МВД России по городу.  

Как выяснили правоохранительные органы, опасное вождение камера зафиксировала вечером 3 августа 2026 года на улице Ташаяк. Сотрудники ГАИ установили личность лихача – 22-летнего парня, собственника автомобиля.  

Теперь любителю дрифтинга придется ответить за опасное вождение. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в авариях за полгода в Татарстане погибло 6 детей. Зарегистрировано 206 дорожно‑транспортных происшествий.

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