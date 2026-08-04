Происшествия
4 августа 20:10
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«Вечерняя Казань»

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Из-за упавшего на пляже у Геленджика БПЛА погибли уже четверо детей

Еще трое несовершеннолетних госпитализированы.

Из-за упавшего на пляже у Геленджика БПЛА погибли уже четверо детей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выросло количество детей, погибших из-за падения беспилотника на пляж под Геленджиком, есть данные по четырем погибшим несовершеннолетним. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

Трое детей находятся в больнице, один из них прооперирован, двое других обследуются - там осколочные ранения.

По первоначальным данным говорилось о том, что погибли семь человек, среди них - трое детей, пострадали 58 человек.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось в селе Архипо-Осиповка. Главе Геленджика Алексею Богодистову поручили оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

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