Из-за упавшего на пляже у Геленджика БПЛА погибли уже четверо детей
Еще трое несовершеннолетних госпитализированы.
Выросло количество детей, погибших из-за падения беспилотника на пляж под Геленджиком, есть данные по четырем погибшим несовершеннолетним. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.
Трое детей находятся в больнице, один из них прооперирован, двое других обследуются - там осколочные ранения.
По первоначальным данным говорилось о том, что погибли семь человек, среди них - трое детей, пострадали 58 человек.
Ранее сообщалось, что происшествие случилось в селе Архипо-Осиповка. Главе Геленджика Алексею Богодистову поручили оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
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