Пострадали еще 13 жителей, среди которых оказались дети.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В результате падения фрагментов беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в «Максе».

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.

Атака велась на гражданские объекты. Главе Геленджика Алексею Богодистову Кондратьев поручил оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, что из-за ударов БПЛА Минтранс создал оперштаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Он занимается выстраиванием альтернативных маршрутов и перенаправлением грузопотока на другие виды транспорта. Совместно с Минобороны также предпринимаются дополнительные меры по защите судов.

Также сообщалось, что при атаке дронов ВСУ на склад пострадали три человека. На месте удара вспыхнул пожар, есть разрушения.

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