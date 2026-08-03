В Геленджике при падении обломков БПЛА погибли 3 человека
Пострадали еще 13 жителей, среди которых оказались дети.
В результате падения фрагментов беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в «Максе».
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадали еще 13 человек, в том числе дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал он.
Атака велась на гражданские объекты. Главе Геленджика Алексею Богодистову Кондратьев поручил оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
Напомним, что из-за ударов БПЛА Минтранс создал оперштаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Он занимается выстраиванием альтернативных маршрутов и перенаправлением грузопотока на другие виды транспорта. Совместно с Минобороны также предпринимаются дополнительные меры по защите судов.
Также сообщалось, что при атаке дронов ВСУ на склад пострадали три человека. На месте удара вспыхнул пожар, есть разрушения.
Всё самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.