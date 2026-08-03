В Челнах пенсионерка отдала 600 тысяч рублей «работникам Центробанка» у киоска
Мошенники два дня подряд вводили пожилую жительницу в заблуждение, убеждая ее передать средства курьеру.
Аферисты под видом сотрудников Пенсионного фонда и Банка России выманили у 76-летней жительницы Набережных Челнов 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Предлогом отдать деньги был некий «перерасчет пенсии» и «защита сбережений». Мошенники два дня подряд вводили пожилую жительницу в заблуждение, убеждая ее передать средства курьеру. В итоге встреча с ним произошла в жилом комплексе, где живет жертва, у киоска с мороженным. Осознав обман, женщина обратилась в полицию, где завели уголовное дело о мошенничестве.
Звонки жительнице поступали с номеров, которые зарегистрированы в Свердловской и Новосибирской областях. Правоохранители разыскивают курьера и организаторов махинации.
«МВД Татарстана предупреждает: сотрудники банков и госорганов не просят передавать деньги курьеру или переводить на «безопасные» счета. При таких звонках сразу прекращайте разговор и уточняйте информацию по официальным контактам», — сообщили в пресс-службе, призвав рассказать о схеме пожилым людям — они чаще становятся жертвами.
Ранее сообщалось, что дроппера обязали вернуть украденные 800 тысяч рублей еще одной пенсионерке из Челнов. Махинация начиналась безобидно — «установщики домофонов» попросили жертву продиктовать код, а после в дело вступили «сотрудники спецслужб».
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