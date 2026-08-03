Во время работ оборвался натянутый трос, конец которого ударил в мужчину поблизости — от травмы он скончался на месте.

Автор фото: СУ СК по Татарстану

В республике под суд пойдет 65-летний житель, обвиняемый в причинении смерти своему соседу по неосторожности. Трагедия произошла в селе Грахань Мамадышского района в мае — пятеро татарстанцев решили самовольно заменить водяной насос. Один из жителей начал поднимать его из скважины с помощью трактора и троса, однако последний оторвался и ударил в мужчину поблизости. Он скончался на месте, сообщает СУ СК по Татарстану.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем дело с утвержденным обвинением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в смерти работника полигона ТБО обвинили его коллегу — водителя транспортировщика. Следователи выяснили, что он не убедился в безопасности своих действий и открыл крышу бункера спецтехники. В итоге стоявший рядом рабочий получил смертельную травму.

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