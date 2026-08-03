Схватки начались у женщины прямо в такси, и водитель решил обратиться за помощью к правоохранителям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики сотрудники дорожно-патрульной службы помогли жительнице добраться до родильного дома РКБ с улицы Дзержинского по вечерним пробкам. Схватки начались у нее прямо в такси, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

За помощью к сотрудникам обратился водитель такси. Правоохранители включили мигалки и максимально быстро доставили женщину в больницу. Сейчас жизни мамы и малыша ничего не угрожает. Роженица искренне поблагодарила инспекторов «за чуткость и оперативную помощь».

Напомним, что подобный случай произошел в Казани совсем недавно. За помощью к сотрудникам ДПС обратился муж роженицы, у которой начались схватки в машине на Мамадышском тракте. Инспекторы Нияз Бурганов и Ильназ Залялиев сообщили в дежурную часть о произошедшем и помогли паре оперативно добраться до больницы авто. Роженице своевременно оказали помощь.

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