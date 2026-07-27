Казанские инспекторы сопроводили роженицу до роддома
К правоохранителям обратился супруг женщины.
На Мамадышском тракте к инспекторам подъехала «Мазда». Мужчина попросил сотрудников ДПС сопроводить их авто до роддома, так как в машине находится его жена, у которой начались схватки. Он боялся не успеть вовремя доехать до больницы.
Инспекторы Нияз Бурганов и Ильназ Залялиев сообщили в дежурную часть о произошедшем и сопроводили авто. Роженице оперативно оказали помощь. Новоиспеченные родители поблагодарили сотрудников ДПС за помощь.
Ранее сообщалось, что инспекторы в Татарстане помогли годовалому ребенку, отравившемуся лекарствами. К правоохранителям обратился дедушка мальчика. Они успешно добрались до больницы.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.
В загоревшейся машине находилось семь человек, выжил только один — он госпитализирован с ожогами 30 процентов тела.
Согласно указу президента России, зарплата дошкольных работников должна быть доведена до регионального уровня, но, как оказалось, документ многие поняли неправильно.
Девушка утверждала, что замужество — это бескорыстный шаг, однако бесплатно разговаривать с журналистами отказалась.
Неадекват разнёс квартиру матери, вытащил мебель в подъезд и прыгал по капотам.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?