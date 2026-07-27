К правоохранителям обратился супруг женщины.

Автор фото: Госавтоинспекция Казани

На Мамадышском тракте к инспекторам подъехала «Мазда». Мужчина попросил сотрудников ДПС сопроводить их авто до роддома, так как в машине находится его жена, у которой начались схватки. Он боялся не успеть вовремя доехать до больницы.

Инспекторы Нияз Бурганов и Ильназ Залялиев сообщили в дежурную часть о произошедшем и сопроводили авто. Роженице оперативно оказали помощь. Новоиспеченные родители поблагодарили сотрудников ДПС за помощь.

Ранее сообщалось, что инспекторы в Татарстане помогли годовалому ребенку, отравившемуся лекарствами. К правоохранителям обратился дедушка мальчика. Они успешно добрались до больницы.

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