Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Автор фото: МВД по РТ

На 115-м километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск к инспекторам обратился водитель «Киа». Он объяснил, что ему срочно нужно попасть в больницу: в машине находится его годовалый внук, который отравился лекарствами.

Экипаж ГИБДД сопроводил машину в медучреждение. Ребенку оказали помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Дедушка поблагодарил инспекторов Ильнура Гисмиева и Аделя Валеева за помощь и неравнодушие.

Ранее сообщалось, что татарстанец заплатил вдвое больше, пытаясь дать взятку инспектору ГАИ. Поводом для остановки стало нарушение правил дорожного движения: водитель выехал на встречную полосу. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина попытался передать сотруднику полиции пять тысяч рублей.

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