На полигоне ТБО в Татарстане погиб рабочий
Мужчина проверял готовность погрузчика и получил телесные повреждения.
В Буинском районе на полигоне ТБО погиб 36-летний работник ООО «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства». Предварительно, мужчина проверял готовность погрузчика и получил травмы, от которых скончался на месте.
На место происшествия выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов. Прокуратура проверяет соблюдение работодателем требований об охране труда. Органы предварительного расследования тоже заинтересовались ситуацией, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб из-за упавшего ведра с цементом при ремонте водопровода в Казани. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.
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