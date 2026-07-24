Происшествия
24 июля 14:08
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«Вечерняя Казань»

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Певицу Максим госпитализировали после смерти отца

Артистка пила много успокоительных.

Певицу Максим госпитализировали после смерти отца

Автор фото: vk.ru/maksimsinger

Певица Максим сообщила, что ее госпитализировали. Из-за этого ее концерт в Павлограде пришлось отменить. По ее словам, врачи запретили ей перелеты и выступления до стабилизации состояния.

«Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось», - написала артистка в соцсетях.

Как пишет Mash, певицу госпитализировали из-за успокоительных. Она переборщила с седативными препаратами. Максим обратилась к врачам с жалобами на слабость и спутанность сознания.

Напомним, что ее отец 14 лет болел онкологией. Как рассказала певица в соцсетях, медики говорили лишь о годе жизни с таким диагнозом, однако «отец доказал, что прогноз - это не всегда приговор».

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