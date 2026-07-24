Состояние единственного выжившего пассажира оценивают как тяжелое, но стабильное.

Автор фото: СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании причин аварии в Зеленодольске, жертвами которой стали шесть человек — водитель и пять подростков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье 264 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

Доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах Бастрыкину представит руководитель Следственного управления по Татарстану Валерий Липский.

Напомним, что авария произошла в ночь на 24 июля — водитель не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего автомобиль загорелся. Шесть человек, включая водителя, погибли на месте. Одного выжившего госпитализировали с ожогами 30 процентов тела. Предварительно, за рулем находился 30-летний мужчина без прав. Состояние доставленного в больницу 15-летнего подростка оценивают как тяжелое, но стабильное.

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