Во время заключения убийца также заинтересовался религией, которая, по его словам, помогла бы ему избежать «многих ошибок» в прошлом.

Автор фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Убивший девять человек в казанской гимназии Ильназ Галявиев в своих письмах друзьям восхищался деятельностью президента США Дональда Трампа. Заключенный, как оказалось, вдохновлялся тем, что американского лидера не сломили ни покушения, ни уголовные дела, и называл его удивительным человеком, который победил на выборах несмотря на давление. Об этом сообщает Mash.

Галявиев рассказывает, что в момент нападения на казанскую школу он находился в состоянии психоза. В заключении он заинтересовался религией, хотя раньше не верил в загробную жизнь. Благодаря религиозной литературе он отказался от некоторых светских событий, музыки и фильмов. По его словам, если бы вера пришла к нему раньше, он бы избежал «многих ошибок» в прошлом.

На данный момент Галявиев работает в швейном цехе и изготавливает форму для сотрудников предприятий. Раньше он работал упаковщиком. Убийца желает вернуться в одиночную камеру, чтобы «побыть нелюдимым». Он также выразил надежду, что в будущем его вместе с сокамерниками выпустят на свободу с чипом, который физически не позволит нарушать закон.

Ранее сообщалось, что жена Галявиева, с которой он обручился в мае, потребовала 400 тысяч рублей за интервью. Свадьба прошла в мае в колонии «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Диана увидела Галявиева на одном из заседаний суда и решила приехать к нему на свидание.

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