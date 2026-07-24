Девушка прошла специальный инструктаж на Украине.

Автор фото: ЦОС ФСБ

В Москве задержана россиянка, которая готовила теракт против сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. Бомбу она должна была подложить под автомобиль. Но в момент закладки ее задержали, сообщили в ЦОС ФСБ.

По словам задержанной, она сама связалась с куратором с Украины, транзитом через Турцию и Молдавию выехала туда и прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности. Затем вернулась обратно в Россию. Взрывное устройство она забрала из тайника в Самаре и поехала в Москву.

Ранее сообщалось, что в Татарстане осудят трех подростков по делу о теракте на железной дороге. Обвиняемые действовали по заданию интернет-мошенника, который обещал заплатить им 24 тысячи рублей.

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