Россиянка, задержанная ФСБ, призналась в подготовке теракта
Девушка прошла специальный инструктаж на Украине.
В Москве задержана россиянка, которая готовила теракт против сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. Бомбу она должна была подложить под автомобиль. Но в момент закладки ее задержали, сообщили в ЦОС ФСБ.
По словам задержанной, она сама связалась с куратором с Украины, транзитом через Турцию и Молдавию выехала туда и прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности. Затем вернулась обратно в Россию. Взрывное устройство она забрала из тайника в Самаре и поехала в Москву.
Ранее сообщалось, что в Татарстане осудят трех подростков по делу о теракте на железной дороге. Обвиняемые действовали по заданию интернет-мошенника, который обещал заплатить им 24 тысячи рублей.
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