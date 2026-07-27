В Татарстане Kia выехал на встречку и врезался в Chevrolet, где погибли двое
На место выезжал прокурор Новошешминского района.
На 158 километре трассы Казань - Оренбург в Новошешминском районе произошло смертельное ДТП. Предварительно, водитель на Kia выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet.
Погибли водитель и пассажир Chevrolet. На место происшествия выезжал прокурор Новошешминского района Руслан Гизятов. Ход процессуальной проверки взят на контроль надзорного ведомства.
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