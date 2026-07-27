Происшествия
27 июля 15:51
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане Kia выехал на встречку и врезался в Chevrolet, где погибли двое

На место выезжал прокурор Новошешминского района.

В Татарстане Kia выехал на встречку и врезался в Chevrolet, где погибли двое

Автор фото: прокуратура РТ

На 158 километре трассы Казань - Оренбург в Новошешминском районе произошло смертельное ДТП. Предварительно, водитель на Kia выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet.

Погибли водитель и пассажир Chevrolet. На место происшествия выезжал прокурор Новошешминского района Руслан Гизятов. Ход процессуальной проверки взят на контроль надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах поймали водителя, который наехал на ребенка и скрылся. Мальчика доставили в больницу с различными травмами. Молодого человека задержали, он полностью признал вину.

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