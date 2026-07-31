Происшествия
31 июля 22:08
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«Вечерняя Казань»

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Дроппера обязали вернуть 800 тысяч, похищенных у челнинской пенсионерки

Мошенники представились женщине сотрудниками ФСБ.

Дроппера обязали вернуть 800 тысяч, похищенных у челнинской пенсионерки

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Жертвой телефонных аферистов стала пенсионерка из Набережных Челнов. Чем закончилась эта история, поделились в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Все началась с безобидного на первый взгляд звонка «установщиков домофонов», которые попросили продиктовать код. Затем в схему включились «сотрудники спецслужб», запугавшие женщину «взломом «Госуслуг» и «незадекларированными деньгами». В результате они вынудили горожанку перевести им через банкомат 800 тысяч рублей и отправить фотографию чеков. 

Прокуратура Набережных Челнов, подключившись  к расследованию дела о мошенничестве, обратились в суд с иском, требуя взыскать с дроппера сумму неосновательного обогащения.  

Суд обязал владельца счета, куда были перечислены деньги пострадавшей, вернуть 800 тысяч рублей.

Ранее решивший арендовать жилье казанский студент потерял 60 тысяч рублей. Татарстанцев просят не переводить деньги до осмотра квартиры и подписания договора.

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