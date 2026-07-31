Происшествия
31 июля 21:57
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«Вечерняя Казань»

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На территории Нижнекамскнефтехима локализируют очаг возгорания

Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.

На территории Нижнекамскнефтехима локализируют очаг возгорания

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На территории Нижнекамскнефтехима идет локализация очага возгорания. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В работе участвуют службы оперативного реагирования. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.  

Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. В пресс-службе обещали опубликовать его результаты на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.

Ранее в 12-этажном доме на Цветочном бульваре, 11 в Набережных Челнах произошел пожар. На площадке между пятым и шестым этажами загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

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