На территории Нижнекамскнефтехима локализируют очаг возгорания
Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.
На территории Нижнекамскнефтехима идет локализация очага возгорания. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В работе участвуют службы оперативного реагирования. Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.
Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. В пресс-службе обещали опубликовать его результаты на сайте предприятия и в официальных социальных сетях.
Ранее в 12-этажном доме на Цветочном бульваре, 11 в Набережных Челнах произошел пожар. На площадке между пятым и шестым этажами загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
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