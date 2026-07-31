В Казани задержаны подозреваемые в хищении у студентки более 13 млн рублей
Девушку заставили также продать автомобиль.
Свыше 13 миллионов рублей выманили мошенники у 22-летней студентки. «Работали» аферисты по старой схеме: вначале заполучили код из СМС якобы для замены кода домофона, а затем «сотрудники правоохранительных органов» заставили ее провести обыск в родительской квартире, дабы продемонстрировать семейные сбережения.
Девушка передала курьеру вначале 10 миллионов рублей, а затем, продав автомобиль «БМВ» за 3,5 миллиона рублей, и эти деньги.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции уже установили двоих подозреваемых. Оба отправлены под домашний арест, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Ранее в Татарстане девушка отдала курьеру деньги родителей и украшения на 3 миллиона рублей. Мошенник представился сотрудником Минцифры и попросил при встрече назвать кодовое слово «зайчик».
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