Происшествия
31 июля 22:37
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«Вечерняя Казань»

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В Казани задержаны подозреваемые в хищении у студентки более 13 млн рублей

Девушку заставили также продать автомобиль.

В Казани задержаны подозреваемые в хищении у студентки более 13 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Свыше 13 миллионов рублей выманили мошенники у 22-летней студентки. «Работали» аферисты по старой схеме: вначале заполучили код из СМС якобы для замены кода домофона, а затем «сотрудники правоохранительных органов»  заставили ее провести обыск в родительской квартире, дабы продемонстрировать семейные сбережения.

Девушка передала курьеру вначале 10 миллионов рублей, а затем, продав автомобиль «БМВ» за 3,5 миллиона рублей,  и эти деньги.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции уже установили двоих подозреваемых. Оба отправлены под домашний арест, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Ранее в Татарстане девушка отдала курьеру деньги родителей и украшения на 3 миллиона рублей. Мошенник представился сотрудником Минцифры и попросил при встрече назвать кодовое слово «зайчик».

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