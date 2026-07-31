Подростки получили тяжелые травмы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рассмотрев уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, суд Татарстана признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 июня 2025 года. Парень, находясь за рулем автомобиля «Лада», в поселке городского типа Балтаси нарушил правила и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе троих несовершеннолетних детей.

Двое подростков — 16 и 17 лет — получили травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Здоровью еще одного 17-летнего юноши был причинен вред средней степени.

Молодой человек вину признал частично. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Кроме того, парень остался без права управления транспортными средствами на этот же срок. Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее сообщалось, что парня в Татарстане осудят за ДТП, в котором погибла девушка и пострадали двое. Юноша взял машину отца и, будучи пьяным, врезался в дорожное ограждение.

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