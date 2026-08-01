Один из пострадавших погиб.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью 30 июля в Татарстане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Между посёлком Кадышево и развязкой на трассе М‑7 водитель «Лады Приоры» сбил двух шедших по обочине пешеходов.

С места происшествия мужчина скрылся. Один пешеход погиб на месте, второй попал в больницу с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

31-летнего подозреваемого задержали быстро. Мужчина признал вину и раскаялся. Позже было установлено, что в момент ДТП он был пьян и у него не было права управления транспортными средствами.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. По решению Приволжского районного суда Казани он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Казани ищут водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Автомобилист ехал на большой скорости.

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