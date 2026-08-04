Происшествия
4 августа 23:22
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«Вечерняя Казань»

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Руководитель фирмы в Татарстане погасил более 28 млн рублей долга по налогам

Уголовное дело было прекращено.

Руководитель фирмы в Татарстане погасил более 28 млн рублей долга по налогам

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в ходе расследования уголовного дела СУ СК России по республике добилось полного погашения задолженности предприятия по налогам, сообщает пресс-служба ведомства.  

Уголовное дело было возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, в 2022-2024 годы руководитель организации, внеся в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами, «сэкономил» на уплате НДС и налога на прибыль организаций свыше 28 миллионов рублей.  

В ходе следствия директор фирмы полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам, поэтому было принято решение о прекращении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мать девочки-маугли из Казани погасила долг по алиментам перед дочерью. Девятилетний ребенок, которого забрали из захламленной квартиры, продолжает находиться под защитой взрослых.

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