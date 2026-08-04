Руководитель фирмы в Татарстане погасил более 28 млн рублей долга по налогам
Уголовное дело было прекращено.
В Татарстане в ходе расследования уголовного дела СУ СК России по республике добилось полного погашения задолженности предприятия по налогам, сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело было возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, в 2022-2024 годы руководитель организации, внеся в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами, «сэкономил» на уплате НДС и налога на прибыль организаций свыше 28 миллионов рублей.
В ходе следствия директор фирмы полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам, поэтому было принято решение о прекращении уголовного дела.
Ранее мы писали, что мать девочки-маугли из Казани погасила долг по алиментам перед дочерью. Девятилетний ребенок, которого забрали из захламленной квартиры, продолжает находиться под защитой взрослых.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.