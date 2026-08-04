Уголовное дело было прекращено.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в ходе расследования уголовного дела СУ СК России по республике добилось полного погашения задолженности предприятия по налогам, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, в 2022-2024 годы руководитель организации, внеся в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами, «сэкономил» на уплате НДС и налога на прибыль организаций свыше 28 миллионов рублей.

В ходе следствия директор фирмы полностью погасил имевшуюся задолженность по налогам, поэтому было принято решение о прекращении уголовного дела.

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