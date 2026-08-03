Мать девочки-маугли из Казани погасила долг по алиментам перед дочерью
Девятилетний ребенок, которого забрали из захламленной квартиры, продолжает находиться под защитой взрослых.
Весной прошлого года в столице республики была спасена девятилетняя девочка-маугли, которая росла в горах мусора в абсолютной изоляции от внешнего мира. Мать, которая оказывала активное сопротивление изъятию ребенка, обязали исполнить свои родительские обязанности — выплатить алименты. Несмотря на то, что она не спешила отвечать за свои поступки, история получила положительный финал, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Татарстану.
Вызовы приставов мать девочки-маугли игнорировала и на работу устроиться не пыталась. В итоге женщине назначили 40 часов обязательных работ и направили в центр занятости, чтобы помочь трудоустроиться. Однако ситуация начала меняться только после предупреждения о серьезных последствиях. Жительница решила продать дом, полученный от родителей. Сделке препятствовали ограничения на регистрационные действия и выезд за пределы страны, наложенные ранее, но в итоге деньги с недвижимости удалось получить и направить на погашение долга по алиментам.
«Ребенок продолжает находиться под защитой взрослых, а мать исполнила свои финансовые обязательства перед дочерью», — рассказали в ГУ ФССП.
Напомним, что в прошлом году была спасена еще-одна казанская девочка-маугли. Письмо в органы подразделение полиции по делам несовершеннолетних написали сами родственники, рассказав, что ребенок не посещает детский сад и живет в антисанитарных условиях.
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