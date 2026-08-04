Зарегистрировано 206 дорожно‑транспортных происшествий.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане за первые полгода в авариях погибли шесть детей, ещё 227 человек получили травмы. Об этом сообщил министр здравоохранения Альмир Абашев.

Один из самых резонансных случаев произошел 24 июля в Зеленодольске, когда автомобиль на высокой скорости влетел в ограждение. Шесть человек, из которых 5 несовершеннолетних, погибли на месте.

Основными причинами резонансных аварий стали перегруз автомобилей и то, что дети не были пристёгнуты. Кроме того, опасность представляет бесконтрольный доступ молодых людей к управлению транспортом, а именно самокатами, питбайками, квадроциклами. Например, недавно в ДРКБ попал 10-летний ребенок, который, катаясь на самокате в неположенном месте и без защитной экипировки, попал под машину. В результате мальчик получил сложный оскольчатый перелом колена.

Ранее мы писали, что казанской ДРКБ не дают отдохнуть от подростков-питбайкеров. При этом родители сами покупают детям опасные игрушки, не задумываясь о последствиях.

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