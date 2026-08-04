Военный открыл стрельбу под Севастополем и убил четверых человек
Он расстрелял сослуживцев и мирных жителей в селе Хмельницкое, нападавшего задержали.
В селе Хмельницкое под Севастополем произошла трагедия. Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сначала он застрелил одного сослуживца и ранил другого, а затем направился в село. Там погибли трое гражданских: мужчины 71 года и 59 лет и 64-летняя женщина. Ещё три человека получили ранения.
Нападавшего задержали, раненым оказывают медицинскую помощь.
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