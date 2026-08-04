Он расстрелял сослуживцев и мирных жителей в селе Хмельницкое, нападавшего задержали.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В селе Хмельницкое под Севастополем произошла трагедия. Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, сначала он застрелил одного сослуживца и ранил другого, а затем направился в село. Там погибли трое гражданских: мужчины 71 года и 59 лет и 64-летняя женщина. Ещё три человека получили ранения.

Нападавшего задержали, раненым оказывают медицинскую помощь.

Ранее мы писали, что суд отправил в колонию казанца Алексея Теленкова за нападение на фельдшеров. Алексей Теленков признан виновным в насильном удержании двух медиков, побоях и угрозе убийством.

Также сообщалось, что посольство России назвало взрыв в Balzi Rossi попыткой Киева запугать итальянцев. Погибли пять человек, есть раненые.

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