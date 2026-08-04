Напавшего на женщину в ЖК «Яшьлек» под Казанью мужчину задержали
Проверяется, мог ли задержанный совершать другие нападения.
Мужчину, напавшего на женщину в ЖК «Яшьлек» под Казанью, задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Напомним, в соцсетях ранее появилось видео, как некий мужчина подбегает к женщине, начинает ее бить, а затем резко толкает, из-за чего она падает на асфальт. Нападавшим оказался 37-летний местный житель, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Пока что проверяется, мог ли задержанный совершать другие нападения на людей.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении подростка на полицейского в Казани. На питбайкера завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.
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