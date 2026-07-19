Бастрыкин запросил доклад о нападении подростка на полицейского в Казани
На питбайкера завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.
Утром 14 июля 16-летний житель Казани нарушил правила дорожного движения, и выехал на дорогу общего пользования на питбайке. Инспекторы попытались остановить подростка, но тот попробовал скрыться. В итоге казанец наехал на одного из полицейских. Нарушитель был задержан, а пострадавший сотрудник госпитализирован. На питбайкера завели «уголовку» по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, что детям в Татарстане продолжают покупать питбайки, несмотря на смертельные ДТП. Подростки катаются без опыта вождения и защитной экипировки.
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