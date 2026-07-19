Казанец пойдет под суд за убийство 76-летней матери
Ранее судимый мужчина напал на родственницу во время ссоры после распития алкоголя.
В мае этого года 53-летний житель столицы республики вместе со своей 76-летней матерью распивал спиртное, однако в процессе посиделок родственники поругались. Подсудимый напал на женщину и нанес ей множественные удары, в результате которых она скончалась. Трагедия произошла на улице Короленко, сообщает СУ СК по Татарстану.
Как оказалось, мужчину уже неоднократно судили по уголовным статьям. Его заключили под стражу, а дело с утвержденным обвинением направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Советском районе Казани обнаружили тело 36-летнего мужчины с ножевым ранением. Подозреваемого задержали — им оказался приятель погибшего. Следователи считают, что он схватился за нож из-за ссоры во время посиделок.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
Доцент Финансового университета объяснил, почему зарплаты будут расти.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.