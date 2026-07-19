Ранее судимый мужчина напал на родственницу во время ссоры после распития алкоголя.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В мае этого года 53-летний житель столицы республики вместе со своей 76-летней матерью распивал спиртное, однако в процессе посиделок родственники поругались. Подсудимый напал на женщину и нанес ей множественные удары, в результате которых она скончалась. Трагедия произошла на улице Короленко, сообщает СУ СК по Татарстану.

Как оказалось, мужчину уже неоднократно судили по уголовным статьям. Его заключили под стражу, а дело с утвержденным обвинением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Советском районе Казани обнаружили тело 36-летнего мужчины с ножевым ранением. Подозреваемого задержали — им оказался приятель погибшего. Следователи считают, что он схватился за нож из-за ссоры во время посиделок.

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