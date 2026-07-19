Туристку из России избили в грузинском отеле за порчу пульта диджея на свадьбе
После нападения девушка находится в тяжелом состоянии.
В пятизвездочном отеле Agareni Estate в Грузии на российскую туристку напал местный житель, который пришел на свадьбу своего брата. По словам подозреваемого, поводом послужило некультурное поведение девушек — якобы они мешали празднованию, залили напитками гостей и аппаратуру диджея. Грузинец ворвался в номер отдыхающих и нанес девушке сильный удар, сбив ее с ног. Она находится в тяжом состоянии в больнице с травмами лица, сообщает SHOT.
Инцидент случился в Кахетии. Подруги пострадавшей утверждают, что сотрудники отеля сами передали мужчине информацию о местонахождении девушек. Рейтинг отеля резко упал до отметки в 2,4, — пользователи в Сети жалуются на отсутствие безопасности и требуют закрыть заведение. До происшествия у гостиницы были достаточно высокие оценки.
Нападавшего задержали. Согласно законам Грузии, ему грозит до трех лет заключения. Его близкие поделились, что ранее не замечали за мужчиной агрессивного поведения.
Ранее в Казани 35-летнего жителя приговорили к трем годам условно с таким же испытательным сроком за жестокое избиение супруги. Мужчина в пьяном состоянии толкнул жену и, схватив за волосы, дважды ударил головой о пол.
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