Казанца наказали условно за жестокое избиение жены
Мужчина был пьян.
В Казани 35-летнему мужчине назначили три года условного срока с таким же испытательным сроком за жестокое избиение супруги. Его осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Согласно материалам дела, мужчина в пьяном состоянии в квартире на улице Воровского толкнул жену на пол, схватив за волосы. Затем дважды ударил головой о пол. Также не менее десяти раз ударил правой ногой по туловищу. В результате женщина получила тяжкий вред здоровью.
Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина до смерти избил коллегу в Татарстане. Драка произошла на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.
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