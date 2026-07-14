Происшествия
14 июля 12:32
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«Вечерняя Казань»

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Казанца наказали условно за жестокое избиение жены

Мужчина был пьян.

Казанца наказали условно за жестокое избиение жены

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 35-летнему мужчине назначили три года условного срока с таким же испытательным сроком за жестокое избиение супруги. Его осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Согласно материалам дела, мужчина в пьяном состоянии в квартире на улице Воровского толкнул жену на пол, схватив за волосы. Затем дважды ударил головой о пол. Также не менее десяти раз ударил правой ногой по туловищу. В результате женщина получила тяжкий вред здоровью.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина до смерти избил коллегу в Татарстане. Драка произошла на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений.

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