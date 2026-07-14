Мужчину доставили в отдел, ему грозит уголовная статья за хулиганство.

Автор фото: соцсети

В Казани сотрудники Госавтоинспекции вычислили и задержали водителя, устроившего инцидент на дороге. Видео с его выходкой попало в соцсети и было взято в работу полицией. На кадрах автомобиль Infiniti грубо нарушал правила, а затем, поссорившись с кем-то на дороге, водитель начал швырять камни прямо в лобовое стекло трамвая, который шёл по маршруту.

Личность нарушителя установили быстро. Им оказался мужчина 1990 года рождения. На него уже составили административные протоколы за нарушение правил остановки, проезд на запрещающий сигнал и другие нарушения. Но главное — в его действиях полиция усмотрела признаки уголовного хулиганства. Водителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали, что за рецидив с избиением фельдшеров казанцу грозит тюремный срок. Прокуратура запросила наказание для ранее судимого Алексея Теленкова, издевавшегося над сотрудниками скорой помощи: мужчина запер двух женщин-фельдшеров у себя в квартире и избил одну из них. Это уже второй такой случай.

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