Происшествия
14 июля 09:41
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Казанской пенсионерке вернули полмиллиона рублей, украденные мошенниками

Деньги взыскали с дропперов из Челябинской и Кемеровской областей.

Казанской пенсионерке вернули полмиллиона рублей, украденные мошенниками

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани прокуратура помогла 69-летней женщине вернуть крупную сумму, которую у неё вытянули аферисты. Ещё в сентябре 2025 года ей позвонили и представились сотрудниками банка и полиции. Напугали, что на неё якобы оформляют кредит, и убедили срочно перевести всё на «безопасный счёт». Женщина поверила и двумя переводами отправила неизвестным 523 тысячи рублей.

Деньги ушли на счета жителей Челябинской и Кемеровской областей — так называемых дропперов. Прокуратура подала иски и через суд взыскала с них всю сумму. Теперь выплаты пенсионерке находятся под контролем надзорного ведомства.

Ранее мы писали, что суд Татарстана обязал жителя Пермского края вернуть пенсионерке 600 тысяч рублей. Деньги у женщины выманили мошенники.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Татнефть» поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина

Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд не стал возвращать прокурору дело турка, зарезавшего супругу в Казани

Защита настаивала на нарушении права на защиту.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.