Деньги взыскали с дропперов из Челябинской и Кемеровской областей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани прокуратура помогла 69-летней женщине вернуть крупную сумму, которую у неё вытянули аферисты. Ещё в сентябре 2025 года ей позвонили и представились сотрудниками банка и полиции. Напугали, что на неё якобы оформляют кредит, и убедили срочно перевести всё на «безопасный счёт». Женщина поверила и двумя переводами отправила неизвестным 523 тысячи рублей.

Деньги ушли на счета жителей Челябинской и Кемеровской областей — так называемых дропперов. Прокуратура подала иски и через суд взыскала с них всю сумму. Теперь выплаты пенсионерке находятся под контролем надзорного ведомства.

Ранее мы писали, что суд Татарстана обязал жителя Пермского края вернуть пенсионерке 600 тысяч рублей. Деньги у женщины выманили мошенники.

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