За купальный сезон по этой причине погибло 19 человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала купального сезона в республике зафиксировано 37 случаев гибели людей. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по республике Регина Гаязова.

В необорудованных для купания местах погибли 19 человек, в том числе 5 детей.

Наибольшее число происшествий отмечено в 15 муниципальных образованиях республики, включая Зеленодольский, Елабужский и Мензелинский районы. При этом основная доля трагедий (от 50 до 70%) приходится именно на купальный сезон.

Всего в республике задекларировано 56 пляжей, из них функционируют 55. На контроле у спасателей находятся 137 мест массового отдыха населения.

Опасения вызывает и использование маломерных судов. Из-за несоблюдения мер безопасности при управлении судами погибли 7 человек. При этом инспекторы выявили 742 нарушения, а 100 маломерных судов помещены на специализированную площадку.

Ранее мы также писали, что в республике за первые полгода в авариях погибли шесть детей, ещё 227 человек получили травмы. Один из самых резонансных случаев произошел 24 июля в Зеленодольске, когда автомобиль на высокой скорости влетел в ограждение. Шесть человек, из которых 5 несовершеннолетних, погибли на месте.

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