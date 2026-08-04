В Татарстане чаще всего гибнут при купании в необорудованных местах
За купальный сезон по этой причине погибло 19 человек.
С начала купального сезона в республике зафиксировано 37 случаев гибели людей. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по республике Регина Гаязова.
В необорудованных для купания местах погибли 19 человек, в том числе 5 детей.
Наибольшее число происшествий отмечено в 15 муниципальных образованиях республики, включая Зеленодольский, Елабужский и Мензелинский районы. При этом основная доля трагедий (от 50 до 70%) приходится именно на купальный сезон.
Всего в республике задекларировано 56 пляжей, из них функционируют 55. На контроле у спасателей находятся 137 мест массового отдыха населения.
Опасения вызывает и использование маломерных судов. Из-за несоблюдения мер безопасности при управлении судами погибли 7 человек. При этом инспекторы выявили 742 нарушения, а 100 маломерных судов помещены на специализированную площадку.
Ранее мы также писали, что в республике за первые полгода в авариях погибли шесть детей, ещё 227 человек получили травмы. Один из самых резонансных случаев произошел 24 июля в Зеленодольске, когда автомобиль на высокой скорости влетел в ограждение. Шесть человек, из которых 5 несовершеннолетних, погибли на месте.
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