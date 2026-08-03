Происшествия
3 августа 08:37
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«Вечерняя Казань»

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Посольство России назвало взрыв в Balzi Rossi попыткой Киева запугать итальянцев

Погибли пять человек, больше шести остаются в тяжёлом состоянии.

Посольство России назвало взрыв в Balzi Rossi попыткой Киева запугать итальянцев

Автор фото: соцсети

Посольство России в Риме заявило, что взрыв в московском ресторане Balzi Rossi был попыткой киевского режима запугать итальянцев, работающих в России.

«Хотели показать им, что они тоже под прицелом», — говорится в сообщении.

Дипломаты добавили, что украинский террор уже начал расползаться по Европе.

Взрыв прогремел вечером 1 августа на Кудринской площади во время закрытой свадьбы примерно на 50 гостей. Бомбу привела в действие неизвестная женщина, она погибла на месте. Охранник пытался её остановить и тоже получил смертельные ранения. Всего погибли пять человек, ранен 21, больше шести — в тяжёлом состоянии. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся жестоким терактом. В посольстве организаторов сравнили с международным террористом Усамой бен Ладеном и пообещали им ту же участь.

Ранее сообщалось, что целью этого взрыва могли стать гости закрытой вечеринки. По предварительным данным, частное мероприятие дополнительно охранялось.

По данным следствия, подрыв осуществили дистанционно. Мощность СВУ достигала примерно одного килограмма в тротиловом эквиваленте, а поражающим элементом стали металлические шарики.

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