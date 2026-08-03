Тело нашли в 25 метрах от берега на глубине четырёх метров.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Мичанбаш Сабинского района погиб 25-летний парень, который решил искупаться в местном пруду. На берегу висит аншлаг с запретом, пляжа там нет. Водолазы нашли тело в 25 метрах от берега на глубине четырёх метров. Предварительная причина — нарушение правил безопасности на воде.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Спасатели напоминают: купаться можно только в специально оборудованных местах. Нельзя игнорировать запрещающие знаки, заплывать далеко от берега, нырять там, где не знаешь дна, и заходить в воду в одиночку или пьяным. При любом происшествии сразу звонить по номеру 112.

Ранее мы писали, что в пруду Лениногорска утонул подросток. Тело погибшего уже найдено.

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