Молодой мужчина утонул в запрещённом для купания пруду в Сабинском районе
Тело нашли в 25 метрах от берега на глубине четырёх метров.
В селе Мичанбаш Сабинского района погиб 25-летний парень, который решил искупаться в местном пруду. На берегу висит аншлаг с запретом, пляжа там нет. Водолазы нашли тело в 25 метрах от берега на глубине четырёх метров. Предварительная причина — нарушение правил безопасности на воде.
Спасатели напоминают: купаться можно только в специально оборудованных местах. Нельзя игнорировать запрещающие знаки, заплывать далеко от берега, нырять там, где не знаешь дна, и заходить в воду в одиночку или пьяным. При любом происшествии сразу звонить по номеру 112.
Ранее мы писали, что в пруду Лениногорска утонул подросток. Тело погибшего уже найдено.
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