Происшествия
3 августа 09:15
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«Вечерняя Казань»

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Вспышка опасной инфекции из-за салата угрожает другим странам

Заразиться можно только через еду, а не от больного человека.

Вспышка опасной инфекции из-за салата угрожает другим странам

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Опасная кишечная инфекция циклоспороз, вызывающая сильную диарею, может распространиться по миру из-за зараженных продуктов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генеральный директор компании Think Healthy Group, приглашенный доцент школы нутрициологии Университета Тафтса доктор Тэйлор Уоллес.

Заразиться от другого человека при обычном общении невозможно. Паразиту нужно несколько дней, чтобы созреть вне организма, поэтому главная угроза кроется именно в грязной еде.

Масштабная вспышка началась после того, как более 80 человек попали в больницы в штате Мичиган, поев в ресторанах сети Taco Bell. Главным подозреваемым стал салат, сообщило издание The Washington Post. Из-за паники фермеры были вынуждены уничтожать урожай — спрос на зелень резко упал, написала газета The Wall Street Journal.

Эксперт отметил, что опасная продукция продавалась и в Мексике. Зараженные партии могли уехать и в другие государства, поэтому расследование географии поставок продолжается. По словам ученого, новые случаи заболевания за рубежом будут связаны именно с употреблением той же загрязненной продукции или еды из того же источника.

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