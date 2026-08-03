Происшествия
3 августа 07:45
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Кукморском районе мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения

Горели частный дом и надворные постройки.

В Кукморском районе мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Лельвиж Кукморского района загорелся частный дом вместе с надворными постройками. Пожарные приехали по повышенному рангу и во время тушения нашли в постройке тело 50-летнего мужчины. Предварительная причина — неосторожное курение.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Спасатели напоминают, что сигарета может тлеть долго и вызвать пожар даже после того, как её выбросили. Поэтому курить в доме и рядом с легковоспламеняющимися вещами нельзя. Также советуют ставить в жилье пожарные извещатели, держать под рукой огнетушитель, не перегружать проводку, прятать спички от детей и обязательно научить родных, как действовать при пожаре. Телефон вызова — 101.

Ранее мы писали, что из горящей многоэтажки в Челнах спасли 10 человек. Горели мебель и вещи на площади в 12 «квадратов».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Казанская модель завоевала титул за лучшее лицо на мировом конкурсе в Бейруте

Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фирмы Татарстана призвали заранее заняться вакцинацией сотрудников от гриппа

Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Котяков назвал популярные профессии ближайших семи лет

Спрос на специалистов всегда остается высоким.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.