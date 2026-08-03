Горели частный дом и надворные постройки.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Лельвиж Кукморского района загорелся частный дом вместе с надворными постройками. Пожарные приехали по повышенному рангу и во время тушения нашли в постройке тело 50-летнего мужчины. Предварительная причина — неосторожное курение.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Спасатели напоминают, что сигарета может тлеть долго и вызвать пожар даже после того, как её выбросили. Поэтому курить в доме и рядом с легковоспламеняющимися вещами нельзя. Также советуют ставить в жилье пожарные извещатели, держать под рукой огнетушитель, не перегружать проводку, прятать спички от детей и обязательно научить родных, как действовать при пожаре. Телефон вызова — 101.

Ранее мы писали, что из горящей многоэтажки в Челнах спасли 10 человек. Горели мебель и вещи на площади в 12 «квадратов».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.