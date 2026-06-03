Заведующая бельем в общежитии «козыряла» связями в институте, чем привлекла внимание учащихся с низкой успеваемостью. Всего за несколько тысяч обещала проставить сессию, но позже двоечников отчисляли за несдачу экзаменов.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Приволжский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении кастелянши общежития Казанского аграрного университета (ГАУ) Гульниры Турсуновой. Она обвиняется в 43 эпизодах мошенничества со значительным ущербом, организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Процесс стартовал с третьего заседания, поскольку у подсудимой были проблемы со здоровьем.

Согласно обвинительному заключению, Турсунова рассказывала студентам вуза о связях среди педагогического состава Казанского ГАУ. Разумеется, такие знакомства привлекли внимание шестерых учащихся с низкой успеваемостью. Каждый из них на протяжении нескольких курсов платил кастелянше от 10 до 40 тысяч рублей: за деньги можно было не беспокоится о сессии.

Обвинение считает, что средства, полученные от студентов, Гульнира Турсунова оставляла себе, тем самым похищала их, пользуясь доверием. Однако, судя по материалам уголовного дела, студенты платили кастелянше с первого курса и вплоть до последнего. При этом ребят не отчисляли, каждый из них доучился почти до конца.

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Например, житель села Шемордан Сабинского района Азат Яппаров поступил в Казанский ГАУ на заочку в 2020 году по специальности «Наземно-транспортные технологические средства». Учебный процесс предполагал личное присутствие на курсах два раза в год и последующую сдачу сессии. Впервые в Казань студент приехал в октябре, в университете выдали направление в общежитие. Там его встретила Турсунова, которая рассказала, что за деньги можно не приезжать ни на обучение, ни на сессию.

В итоге Яппаров переводил деньги на личную карту кастелянше за каждый курс университета. Однако, как утверждал он на допросе, по окончании второго курса ему звонили из деканата и сообщали об академической задолженности. Студент перезванивал своей «покровительнице», а она заявляла, что все в порядке. Яппаров продолжил исправно платить, передав в общей сложности 84 тысячи рублей за пять лет обучения.

«В результате в 2025 году ему снова позвонили из деканата и сказали, что его отчислили, так как у него образовалась академическая задолженность за все предыдущие курсы обучения. Он звонил по этому поводу [Турсуновой], однако она ему уже не отвечала, на связь он с ней больше не выходил. Сопоставив факт того, что его отчислили, и факты того, что ему звонили из деканата и сообщали о долгах по учебе, он понял, что [Турсунова] никаких вопросов по его учебе в данном учреждении не решала, а просто забирала деньги себе. По данному факту он самостоятельно обратился в полицию и написал заявление», - говорится в постановлении Приволжского районного суда Казани.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

По аналогичной схеме были облапошены и другие студенты - в общей сложности Турсуновой удалось похитить около полумиллиона рублей. Ее адвокат Альбина Ситдикова в разговоре с журналистом «Вечерней Казани» рассказала, что подсудимая изначально проходила по статье о посредничестве во взяточничестве. Следствие считало, что деньги передавались должностным лицам, но доказать этого не смогло.

— Никакие деньги ни до кого не доходили, поскольку она ничего не передавала. Мы не признаем действие, в этом университете просто переводили [студентов на курс выше], несмотря на задолженности, а потом оказалось, что их всех отчислили. Всех студентов привлекли к уголовной ответственности за дачу взятки, — говорит Ситдикова.

Помимо обвинений в мошенничестве, которые она не отрицает, Гульнира Турсунова проходит по двум эпизодам, связанным с незаконной миграцией. Следствие считает, что подсудимая организовала фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Несколько фигурантов дела заплатили за временную прописку в принадлежащей ей комнате.

Защитник объяснила, что незаконную организацию миграции сторона не признает, поскольку Турсунова не занималась поиском мигрантов, не оформляла документы. Весь процесс проходил через других, пока не установленных следствием людей.

- Это обычная женщина, у которой есть комната и она просто поставила на учет иностранных граждан. У нас весь приволжский район так делает, ставят на учет на пол года за пятьсот рублей с каждого, - объяснила юрист.

На заседании помощник прокурора Приволжского района Казани Ирек Вахитов успел зачитать большую часть эпизодов, связанных с мошенничеством. Далее процесс перенесли на другой день.