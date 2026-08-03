Игрок ВК «Зенит-Казань» смог добиться компенсации ущерба менее чем в 10% от суммы, которую передал преступникам.

Автор фото: ВК «Зенит-Казань»

Олимпийский чемпион в составе сборной России по волейболу, игрок ВК «Зенит-Казань» Максим Михайлов, обманутый мошенниками на 8,4 миллиона рублей, смог добиться компенсации ущерба через суд только на полмиллиона рублей. Соответствующее решение вынес Московский райсуд Казани, текст приговора имеется в распоряжении редакции.

Напомним, что Михайлов стал жертвой телефонных мошенников 26 сентября 2023 года. Тогда спортсмену написали с фейкового аккаунта президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко о якобы случившейся утечке информации — и предупредили, что с ним в ближайшее время свяжется сотрудник службы поддержки.

После Михайлову действительно позвонил абонент, чей номер определился, как «поддержка». Собеседник представился сотрудником ЦБ и заявил, что спортсмену необходимо заменить корреспондентский счет в банке, чтобы мошенники не смогли похитить его деньги. Так волейболист стал жертвой злоумышленников и передал им в общей сложности 8,4 миллиона рублей.

Уже через три дня после случившегося Михайлов давал показания правоохранителям — те по горячим следам смогли задержать лишь четыре человек, которые, как оказалось, обманули еще трех пострадавших. И общий ущерб по делу превысил 28 миллионов рублей. На скамье подсудимых, однако, оказалось только двое — это бывший сотрудник ГИБДД Татарстана 24-летний Ильмир Салимгараев, и ранее судимый 26-летний Руслан Монахов.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

По данным следствия и прокуратуры, в преступной схеме они выполняли роль простых посредников — искали «дроппов», то есть людей, готовых за вознаграждение передать мошенникам свою банковскую карту, которая тем была необходима для обналичивания похищенных средств. Суд первой инстанции приговорил Салимгараева и Монахова к двум годам и восьми месяцам общего режима — и четырем с половиной годам строгого режима соответственно. Остальные фигуранты дела сумели избежать ответственности, отправившись на СВО.

Отметим, что Салимгараева и Монахова признали виновными в пособничестве в мошенничестве, совершенном в крупном размере (часть 5 статьи 33, часть 3 статьи 159 УК РФ). В то время как следствие настаивало на более тяжкой квалификации преступления — особо крупном мошенничестве, совершенном в составе ОПГ (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Смягчение состава преступления фактически означает, что суд первой инстанции не нашел подтверждений тому, что подсудимые действовали в составе организованной преступной группы — тем более, что ее лидеры и активные участники следствием не установлены. Все, кого смогли задержать правоохранители, занимались обналичиванием денежных средств и поиском «дроппов». Кроме того, для вменения более тяжкого состава необходимо доказать, что подсудимые осознавали, что помогают именно ОПГ, а не отдельным «обнальщикам».

С этим же связано лишь частичное удовлетворение гражданских исков потерпевших — суд первой инстанции постановил взыскать с подсудимого Монахова в пользу волейболиста Михайлова только 549 тысяч рублей вместо восьми миллионов, заявленных спортсменом. Именно эта сумма прошла через руки фигуранта дела — остальной ущерб, причиненный другими лицами, остался за рамками предъявленных обвинений. Проще говоря, суд не стал взыскивать с Монахова ущерб по «чужим» эпизодам, поскольку его участие в единой ОПГ не доказано, посчитала председательствующая судья Ирина Саматошенкова.

Ожидается, что на этой неделе Верховный суд Татарстана вынесет решение по приговору Монахова и Салимгараева. Защита надеется добиться смягчения наказания. Салимгараев сегодня находится на свободе — большую часть срока он отбыл в СИЗО, день в котором приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Монахов же все еще содержится в следственном изоляторе.