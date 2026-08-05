Жительница Казани «похоронила» бывшего мужа ради пенсии
Женщина из корыстных целей решила соврать о пропаже экс-супруга, который просто переехал в другой город.
В столице республики суд пройдет над 34-летней жительницей, которая с ноября 2014 года по июнь 2025 года получала пенсию по потере кормильца за якобы «безвестно отсутствующего» бывшего мужа. Как оказалось, он просто переехал в другой город, находился на связи и исправно выплачивал экс-супруге алименты. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
В итоге женщина незаконно получила более одного миллиона рублей «за живого мужа». Дело о мошенничестве при получении выплат, совершенное в особо крупном размере, направили в Бавлинский городской суд.
Ранее мы писали, что четырех телефонных мошенников, обманувших мать погибшего на СВО солдата, приговорили к срокам от 3 лет 8 месяцев до 6 лет 8 месяцев. Обманным путем они заставили женщину отдать похоронные выплаты и личные сбережения общей суммой более 12,6 миллиона рублей.
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