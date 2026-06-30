Общество
30 июня 07:37
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Министерство финансов перенесло сроки изменения условий семейной ипотеки

Решение будет принято после 1 октября 2026 года.

Министерство финансов перенесло сроки изменения условий семейной ипотеки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сроки изменения условий программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» перенесены. Программа будет действовать в нынешнем виде до 1 октября, говорится в официальном канале министерства финансов России в «Максе».

По информации пресс-службы министерства, профильные ведомства еще готовят предложения по изменению программы по поручению президента.

«В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года», — сказано в сообщении министерства.

До этого изменить правила планировалось с 1 июля.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ставка по ипотеке опустится до 10% в 2027 году. Ключевая ставка может снизиться до шести процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.