Министерство финансов перенесло сроки изменения условий семейной ипотеки
Решение будет принято после 1 октября 2026 года.
Сроки изменения условий программы льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» перенесены. Программа будет действовать в нынешнем виде до 1 октября, говорится в официальном канале министерства финансов России в «Максе».
По информации пресс-службы министерства, профильные ведомства еще готовят предложения по изменению программы по поручению президента.
«В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года», — сказано в сообщении министерства.
До этого изменить правила планировалось с 1 июля.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ставка по ипотеке опустится до 10% в 2027 году. Ключевая ставка может снизиться до шести процентов.
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