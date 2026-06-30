Российские сервисы начали предупреждать об отключении входа через Apple и Google
Функция станет недоступна жителям с 6 июля в связи с новым законом о штрафах для владельцев сайтов.
После подписания в России закона о наказании за аутентификацию через иностранные ресурсы отечественные сервисы стали предупреждать пользователей об отключении входа через Apple и Google. Об этом сообщает РИА Новости.
Привычная жителям функция прекратит работу с 6 июля, уведомляют сайты. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, мера направлена на владельцев сайтов, которые игнорируют закон не первый год, и обычных пользователей штрафы не коснутся. Закон также поможет уменьшить зависимость российского интернета от решений недружественных государств.
Напомним, что, согласно новому закону, регистрировать пользователей можно только по номеру телефона, через «Госуслуги» и биометрию. Для физлиц штраф за нарушение составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для организаций — от 500 до 700 тысяч.
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