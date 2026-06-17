Общество
17 июня 19:34
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«Вечерняя Казань»

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В России ввели штраф в 700 тысяч рублей за авторизацию через зарубежные сервисы

Новый закон касается даже входа в аккаунт по иностранной электронной почте.

В России ввели штраф в 700 тысяч рублей за авторизацию через зарубежные сервисы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Совет Федерации одобрил закон об административных штрафах до 700 тысяч рублей за нарушение правил авторизации для владельцев отечественных сайтов. Теперь регистрировать пользователя можно только по номеру телефона, через «Госуслуги», биометрию или другую систему. Для физлиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для организаций — от 500 до 700 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Такие же штрафы согласно поправкам в КоАП грозят за нарушение прав в части сбора информации о предпочтениях пользователя, применение рекомендательных технологий без уведомления и без публикации правил использования таких технологий. Также необходимо разместить адрес электронной почты, куда владельцу сайта можно отправлять юридически важные уведомления.

За повторное нарушение штрафы увеличиваются в два раза. Так же сильно раскошелиться придется, если проигнорировать требование РКН о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России в процессе дистанционных сделок с недвижимостью произойдут изменения. Подтверждать личность при регистрации прав теперь будет проще — это можно будет сделать с помощью биометрии.


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