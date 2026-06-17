Скорость ветра достигнет 20 метров в секунду.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью и днем 18 июня в Татарстане, в том числе в Казани, прогнозируются грозы и сильный ветер, скорость которого может достигнуть 15—20 метров в секунду. Также возможен град.

В связи с этим ГУ МЧС России по республике рекомендует жителям и гостям Татарстана держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Не стоит парковать авто рядом с ними. Не нужно прятаться от порывов ветра около стен домов — с крыш возможно падение кровли. Необходимо проверить надёжность конструкций на своих подворьях. Лучшим решением будет остаться дома и убрать с балконов и лоджий незакреплённые предметы. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо принесет жару и сбои в погоде. Нынешнее явление может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений.

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