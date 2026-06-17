В Казани снова ожидаются грозы и град
Скорость ветра достигнет 20 метров в секунду.
Ночью и днем 18 июня в Татарстане, в том числе в Казани, прогнозируются грозы и сильный ветер, скорость которого может достигнуть 15—20 метров в секунду. Также возможен град.
В связи с этим ГУ МЧС России по республике рекомендует жителям и гостям Татарстана держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Не стоит парковать авто рядом с ними. Не нужно прятаться от порывов ветра около стен домов — с крыш возможно падение кровли. Необходимо проверить надёжность конструкций на своих подворьях. Лучшим решением будет остаться дома и убрать с балконов и лоджий незакреплённые предметы. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра.
Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо принесет жару и сбои в погоде. Нынешнее явление может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ограничения действуют до 20 июня.
Верхние этажи 12-этажки загорелись, жителей эвакуировали.
Аэропорт закрыт, жителей просят спуститься в укрытия или уйти в комнаты без окон.
Вынужденные меры применяются по всей сети АЗС.
Во время масштабных событий службы не забывают о простых местных жителях.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.