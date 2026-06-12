Эль-Ниньо принесет жару и сбои в погоде
Нынешнее явление может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений.
Рекордно жаркий год ожидается на Земле из-за явления Эль-Ниньо. Это грозит сбоями в погоде, продовольственных поставках и экономике, последствия которых будут ощущаться еще долгое время, пишет Baza.
А если явление перерастет в супер-Эль-Ниньо, то оно станет одним из самых сильных за всю историю наблюдений. Подобное происходило в 1877 году, когда жертвами подобной экологической катастрофы стали миллионы людей.
По прогнозу, ближайшие пять лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации.
Для России это значит, что потепление расширит зону земледелия на север. Это делает степные районы более засушливыми и способствует распространению южных насекомых, рассказала климатолог Екатерина Пестрякова.
Ранее казанский врач рассказала, как избежать в жару солнечных и тепловых ударов. Татарстанцам посоветовали не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня.
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