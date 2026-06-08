Как избежать в жару солнечных и тепловых ударов, рассказала казанский врач
Татарстанцам посоветовали не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня.
В ближайшие дни в Татарстане ожидается жаркая погода, врач республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роза Алимова рассказала «Вечерней Казани», как избежать солнечных и тепловых ударов.
Напомним, жара — причина тепловых и солнечных ударов, приводящих к обострению хронических и сердечно-сосудистых заболеваний. Риску больше всего подвержены пожилые люди старше 55 лет и маленькие дети до 3 лет.
Татарстанцам посоветовали не выходить на улицу во время максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов дня. Если все-таки необходимо выйти, то наденьте просторную светлую одежду из натуральных тканей, легкий головной убор и возьмите с собой бутылку с негазированной минеральной водой. На улице желательно держаться в тени, а также заходить в магазины или помещения с кондиционерами.
Помимо этого, желательно увеличить суточную дозу потребления жидкости, однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо советоваться с врачом, чтобы не увеличивалась нагрузка на сердце. Рекомендуется пить воду с соком лимона, теплый зеленый чай без сахара, компоты и морсы. Нежелательно в жару пить алкоголь, в том числе и пиво, а также сладкие газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.
Есть лучше всего легкую пищу: овощи, фрукты, отварную рыбу и курицу, окрошки, исключив из рациона жирные, жареные и сладкие блюда. Также в жару желательно избегать повышения физической нагрузки и усиленных занятий спортом.
В помещении с кондиционером избегайте переохлаждения организма и не снижайте температуру воздуха ниже +22...+23 градусов. Днем окна рекомендуется держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Открывать окна лучше всего на ночь.
«Симптомы перегрева ребенка — покраснение кожи, повышенная температура тела, вялость, беспричинные капризы, тошнота, частое дыхание с одышкой, судороги или даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребёнка необходимо снять одежду, уложить его в горизонтальное положение, протереть всё тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5—10 минут», — сообщила врач.
Что касается взрослых, то важно суметь вовремя и правильно оказать помощь человеку, который внезапно потерял сознание в душном транспорте или даже посреди улицы. Если человек перегрелся и у него наблюдаются вышеперечисленные симптомы, незамедлительно вызывайте врача и проводите мероприятия по охлаждению организма. Пострадавшего необходимо уложить в прохладном месте, на голову положить холодный компресс или влажное полотенце. Если пострадавший в сознании, дайте ему обильное питьё, если нет, то приводите его в чувство с помощью нашатырного спирта и ждите приезда врачей.
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