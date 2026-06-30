Общество
30 июня 09:19
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«Вечерняя Казань»

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Инновационный детектор утечек бытового газа разработали в Татарстане

Устройство планируют использовать не только в квартирах, но и в транспорте на газомоторном топливе.

Инновационный детектор утечек бытового газа разработали в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Извещатель утечки газа нового типа создали в республике — его сенсоры на основе среднего инфракрасного излучения служат долго, имеют низкое энергопотребление и высокую надежность. Датчик можно использовать не только в квартирах, но и в транспорте на газомоторном топливе. Это позволит отслеживать безопасность использования газа круглосуточно, рассказал главный научный сотрудник Института прикладных исследований Академии наук Татарстана Хафиз Салихов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Его слова приводит пресс-служба раиса республики.

Доклад также представил замдиректора по научной работе московского Института общей неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН Андрей Вошкин, который выразил стремление сотрудничать с Татарстаном. Учреждение занимается изучением экстракционного метода очистки промышленных стоков, безотходными технологиями обеззараживания воды, а также процессов гидротермального окисления токсичной органики с получением биодизеля.

«Для нас вопросы очистки промышленных стоков очень актуальны. Будем вместе работать», — отметил глава республики Рустам Минниханов.

Алексей Култышев, глава ООО «ТурбоСервис Рус», поделился предложениями в рамках энергетики Татарстана. Главным направлением работы организации является обеспечение технологического суверенитета и импортозамещение в ТЭК через реализацию полного процесса работы. Минниханов, комментируя доклад, признал необходимость «более плотного контакта».

Ранее раис присвоил заводу «Таткрахмалпатока» особое звание — «Предприятие трудовой доблести». Организация производит сырье для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

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