Общество
30 июня 10:35
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россиянам советуют заранее подавать на шенген из-за остановки выдачи виз Венгрии

Прием заявлений остановили в визовых центрах Казани, Уфы и Самары.

Россиянам советуют заранее подавать на шенген из-за остановки выдачи виз Венгрии

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Увеличение времени рассмотрения заявлений в Италии и Испании, а также приостановка выдачи венгерских виз принуждают россиян заранее подавать документы на шенген. Поездки в Европу придется планировать намного тщательнее, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Фактически это означает, что ориентироваться нужно не на минимальные заявленные сроки рассмотрения, а на те горизонты подачи, которые реально устанавливают визовые центры», — приводит РБК слова гендиректора VCP Travel и эксперта РСТ Михаила Абасова.

Он отметил, что в последние недели в европейском направлении наблюдается постепенное ужесточение условий выдачи разрешений на въезд и пребывание. Это означает, что консульства продолжают регулировать поток въезжающих.

Напомним, что в визовых центрах Казани, Самары и Уфы с 29 июня временно остановили прием заявлений на оформление визы в Венгрию. О том, когда документы можно будет подать снова, сообщат дополнительно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.