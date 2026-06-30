Прием заявлений остановили в визовых центрах Казани, Уфы и Самары.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Увеличение времени рассмотрения заявлений в Италии и Испании, а также приостановка выдачи венгерских виз принуждают россиян заранее подавать документы на шенген. Поездки в Европу придется планировать намного тщательнее, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Фактически это означает, что ориентироваться нужно не на минимальные заявленные сроки рассмотрения, а на те горизонты подачи, которые реально устанавливают визовые центры», — приводит РБК слова гендиректора VCP Travel и эксперта РСТ Михаила Абасова.

Он отметил, что в последние недели в европейском направлении наблюдается постепенное ужесточение условий выдачи разрешений на въезд и пребывание. Это означает, что консульства продолжают регулировать поток въезжающих.

Напомним, что в визовых центрах Казани, Самары и Уфы с 29 июня временно остановили прием заявлений на оформление визы в Венгрию. О том, когда документы можно будет подать снова, сообщат дополнительно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.