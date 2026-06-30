Общество
30 июня 10:55
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«Вечерняя Казань»

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Пятая часть самолетов в России простаивает из-за проблем с обслуживанием

Нормальным показателем для отрасли считается простой в 10% авиапарка.

Пятая часть самолетов в России простаивает из-за проблем с обслуживанием

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В июне у 11 крупнейших авиакомпаний России простаивало около 19,3% авиапарка, то есть 130 из 673 самолетов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Flightradar24 и другие сервисы, при этом главной причиной называется затянувшееся техническое обслуживание лайнеров.

У «Аэрофлота» с парком в 349 самолетов не летают 37 воздушных судов. Больше всего самолетов, которые не летают, у авиакомпании «Россия» — у нее простаивает 22% парка. При этом у «Победы» используются все самолеты.

У авиакомпании S7 простаивает 31,7% парка, большая часть из них — самолеты семейства А320neo, из-за проблем с двигателем. У Utair простаивает 15,3% самолетов, в «Уральских авиалиниях» — 19,6%, в Smartavia — 23%. У Nordwind в простое находится 44% парка.

Нормой в авиаотрасли считается простой в 10% от всех самолетов для планового летнего обслуживания. При этом источники в отрасли отмечают, что треть простаивающего парка — это неплохой показатель в условиях страны, которая находится под санкциями пятый год.

Ранее сообщалось, что «Азимут» сообщил о катастрофической ситуации на рынке авиатоплива в России. По мнению перевозчика, критическое положение дел требует немедленного вмешательства правительства.

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