«Азимут» сообщил о катастрофической ситуации на рынке авиатоплива в России
По мнению перевозчика, критическое положение дел требует немедленного вмешательства правительства.
На российском рынке авиатоплива наблюдается дефицит и резкое подорожание, из-за чего выполнение полетов теряет «экономический смысл», предупреждают в авиакомпании «Азимут». Сложившаяся в силу этого критическая ситуация требуют немедленного вмешательства со стороны властей, заявили представители перевозчика. Об этом сообщает канал «Авиаторщина».
По данным компании, среднее подорожание составило 17 процентов с начала июня, а в некоторых аэропортах даже выше — например, в Махачкале рост цен составил 64 процента. Тонна керосина там стоит 157 тысяч рублей без НДС. Перевозчик отмечает, что на мировой арене стоимость топлива при этом снижается третий месяц.
В начале лета поставщик «Азимута» уведомил компанию о необходимости на треть сократить потребление с 10-х чисел июня. Такое требование возникло из-за инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах и сокращения вследствие этого объемов продукции. Другие поставщики удовлетворить потребности при этом не могут.
В организации предупредили, что в данных условиях бессмысленно выполнять не только внешние рейсы, но и внутренние. Перевозчик попросил Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта срочно начать диалог с Минэнерго по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways сокращает количество рейсов в Россию из-за нехватки и дороговизны топлива. Полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск пока не отменены.
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