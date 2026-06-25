По мнению перевозчика, критическое положение дел требует немедленного вмешательства правительства.

Автор фото: azimuth.ru

На российском рынке авиатоплива наблюдается дефицит и резкое подорожание, из-за чего выполнение полетов теряет «экономический смысл», предупреждают в авиакомпании «Азимут». Сложившаяся в силу этого критическая ситуация требуют немедленного вмешательства со стороны властей, заявили представители перевозчика. Об этом сообщает канал «Авиаторщина».

По данным компании, среднее подорожание составило 17 процентов с начала июня, а в некоторых аэропортах даже выше — например, в Махачкале рост цен составил 64 процента. Тонна керосина там стоит 157 тысяч рублей без НДС. Перевозчик отмечает, что на мировой арене стоимость топлива при этом снижается третий месяц.

В начале лета поставщик «Азимута» уведомил компанию о необходимости на треть сократить потребление с 10-х чисел июня. Такое требование возникло из-за инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах и сокращения вследствие этого объемов продукции. Другие поставщики удовлетворить потребности при этом не могут.

В организации предупредили, что в данных условиях бессмысленно выполнять не только внешние рейсы, но и внутренние. Перевозчик попросил Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта срочно начать диалог с Минэнерго по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways сокращает количество рейсов в Россию из-за нехватки и дороговизны топлива. Полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск пока не отменены.

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