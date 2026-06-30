За месяц в Россию в рамках обменов с Украиной вернулись 550 военнопленных
Яна Лантратова установила коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
В Россию за месяц вернулись 550 военнослужащих в рамках обменов с Украиной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Лантратова заметила, что удалось установить коммуникацию с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, благодаря чему прошли обмены. Они проходили во взаимодействии с Минобороны, спецслужбами, ФСИН и представителями Белоруссии.
Помимо обменов военнопленными страны договорились о воссоединении нескольких семей мирных жителей и возвращении в Россию всех жителей Курской области.
Напомним, сообщалось, что возвращение домой россиян из Курской области, которых украинские военные забрали при отступлении, завершилось.
27 июня в Россию вернулись последние пятеро жителей области, остававшиеся в плену.
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